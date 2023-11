Isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo na umaabot na sa 13 hanggang 14 ang biyahe sa abroad ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga simula nang maupo ito sa puwesto noong 2022.

Sa deliberasyon ng 2024 budget ng DENR noong Lunes nang gabi, inu¬sisa ni Tulfo ang P1.1 bilyong travelling expenses ng Office of the Secretary (OSEC) ngayong 2023.

“Ang gusto kong malaman, paano nagastos itong P1.1 billion noong 2023, first question? Ang pangalawang question, ano po ang nagbunga sa mga trips na ito? Pangatlo at follow-up question, meron po kasi akong natanggap na mga reklamo mula mismo sa taga-DENR na ‘yung secretary daw po ng DENR ay isang jetsetter,” diin ng senador.

“This year alone, or starting noong siya ay ma-appoint, umabot po sa 13 to 14 times ‘yung kanyang foreign trips. Correct me if I’m wrong although most of it were official,” dugtong pa ng senador.

Paliwanag naman ni Senadora Cynthia Villar, sponsor ng DENR budget, hindi lang solo ng OSEC ang P1.1 travelling budget kundi kasama na ang apat na staff bureau.

Sa una, nagpaliwanag si Secretary Yulo-Loyzaga, sa pamamagitan ni Villar na nasa lima hanggang anim lamang ang kanyang foreign trips at ito ay pawang mga pagdalo sa kumpe¬rensiya ng United Nations.

Dahil dito, hinirit ni Tulfo na suspendihin ang rules ng budget deliberation upang makapag-take oath si Secretary Loyzaga at direktang matanong sa mga biyahe nito abroad dahil lima hanggang anim lang ang binanggit ng kalihim gayung umaabot ito ng 13 hanggang 14, kasama ang biyahe sa Abu Dhabi at Dubai sa United Arab Emirates at sa Egypt.

“For the information of the good sponsor. First time in history na meron tayong DENR secretary na almost every other month bumibiyahe sa abroad. Iyan po ang reklamo ng ilang taga-DENR mismo sa iba’t ibang region na ‘yung kanilang DENR secretary, hindi po nila nakikita or bihira nilang makita in person para mag-inspeksiyon unlike the other DENR secretaries, goes to the ground para makausap sila, mag-inspeksiyon at ‘yung DENR secretary daw nila ngayon, walang ginawa kundi forum daw sa mga hotels at mga video calls, video conference at wala raw talagang pumupunta sa ground,” paglalahad ni Tulfo.

Nangako naman si Secretary Loyzaga na magsusumite siya ng kumpletong listahan ng biyahe niya sa abroad simula nang maupo ito sa puwesto.

