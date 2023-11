Dadaanin sa dasal ang Final 4! Jielo Razon, Perpetual sinalag San Sebastian

Mga laro Miyerkoles:

(FilOil EcoOil Centre)

1:30pm — EAC vs CSB

3:30pm — Mapua vs JRU

NAGPASIKLAB si Jielo Razon para akbayan ang University of Perpetual Help System DALTA sa panalo kontra San Sebastian College, 75-60, sa Season 99 seniors basketball tournament na nilaro sa FilOil EcoOil Centre, Martes.

Kumana si Razon ng 26 points para tlungan ang Altas na ilista ang 10-8 karta sa pagtatapos ng kanilang elimination round campaign.

Posibleng huling laro na ni Razon sa collegiate ranks dahil nanganganib silang maligwak sa asam nilang makapasok sa semifinals.

“Malungkot kasi baka last game ko na ito, masaya dahil nakapag-serve ako sa Perpetual gamit talent ko,” saad ni Razon.

Nasa pang-anim na pwesto ng team standings ang Perpetual, may maliit silang tsansa para makausad sa next round,kailangan lang nilang hintayin ang resulta ng laro ng mga nasa unahan nila.

Nakaupo sa no. 3 ang San Beda University (10-6), pang-apat ang College of Saint Benilde (11-6) at panglima ang Jose Rizal University.

Nasa tuktok ng team standings ang Mapua na may 14-3 card at ang nasa segundo na Lyceum of the Philippines ay may 13-4 baraha.

Naghabol ang Altas sa first quarter ng siyam na puntos, 13-22, pero uminit ang opensa nila sa second canto kaya naitabla ang iskor sa 35-all sa halftime.

Nagtuloy ang mainit na laro ni Razon sa second half kaya magaan nilang naigupo ang Stags at ipalasap sa katunggali ang pang 12 talo sa 17 laro.

Bumakas si Christian Pagaran ng 15 puntos para sa Perpetual habang walo ang inambag ni Cyrus Nitura.

(Elech Dawa)