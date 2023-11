Sinermunan ng mga senador ang pinuno ng Philippine Retirement Authority (PRA) matapos nitong igiit sa mga mambabatas na tigilan na ang pagtatanong upang maipasa agad ang panukalang P3.3 bilyong budget ng Department of Tourism (DOT) para sa 2024.

Sa huling araw ng deliberasyon ng Senado sa 2024 national budget¬ noong Lunes, ibinunyag ni Senador Jinggoy Estrada ang pangungulit ni PRA General Manager Cynthia Lagdameo Carrion sa mga senador na -unahing talakayin ang panukalang pondo ng DOT dahil ala-una nang hapon pa sila naghihintay pero pagsapit ng gabi ay hindi pa naisasalang sa deliberas¬yon ang budget ng kanilang ahensiya.

Ilan sa mga tinext ni Carrion ay sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, Sen. Pia Cayetano at iba pa. Ininsulto pa umano ni Carrion sa text message si Hontiveros.

“May I call the attention of Ms. Cynthia Carrion that we’ve been here working at 9 am (November 20), waiting for all the budget of the departments to be deliberated upon. We are doing our job and no one has the right to tell us to stop talking here,” diin ni Estrada.

“It is our duty and our job to perform our work here in the Senate and you don’t have the right to tell us to do what to do here,” dagdag niya.

Ayon kay Estrada, walang karapatang kuwestiyunin ni Carrion ang mga senador dahil sila man ay hindi kinukuwestiyon ang mga kapwa nila senador kahit matagal silang magtanong sa plenaryo.

“Kami nga, kahit ma¬tagal magtanong si Sen. Risa, we never dared to ask her to stop asking questions. Who are you? Who are you to tell us to stop asking questions?” ani Estrada.

Humingi naman ng paumanhin si Tourism Secretary Maria Christina Frasco sa inasal ni Carrion.

(Dindo ¬Matining)