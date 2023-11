1K biker, kaanak bumida sa saya

MAHIGIT sa 1,000 biker at kanilang mga kaanak ang sumaya sa inilunsad na ‘Alagang Angkas:Pamilya Weekend’ ng Angkas, ang nangungunang motorcycle ride-hailing at delivery service app sa bansa, sa Cainta, Rizal kahapon.

Bukod sa libreng serbisyo sa health screening, eye exam at dental checkup, may pagupit, manicure at masahe pa ang Angkas para sa mga biker at kanilang pamilya.

Maging ang mga paslit ay labis ring nasiyahan sa mga inihandang entertainment ng Angkas para sa kanila kabilang ang mga magic show, film showing at isang inflatable activity area.

Lumahok din sa okasyon ang SariSuki, isang community selling platform at partner ng Alagang Angkas: Pamilya Weekend, at nag-alok ng mga grocery product sa mura o discounted na halaga.

Ayon kay Angkas CEO George Royeca, kinikilala nila ang suporta ng mga biker kaya dapat din silang tulungan at alalayan bilang pasasalamat sa dedikasyon sa kanilang gawain.

Nakipagtuwang din ang Angkas sa Pag-IBIG upang ikonek ang mga biker sa mga onsite representative nito para sa kanilang pagpaparehistro bilang mga miyembro.

(Edwin Balasa)