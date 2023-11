Wesley So babawi sa rapid event

WALANG ibang nasa kukote si Super Grandmaster Wesley So kundi ang makabawi mula sa masaklap na kabiguan sa huli niyang sinalihang tournament.

Nakatakdang tumulak ng piyesa si 29-year-old So sa Grand Chess Tour circuit – Sinquefield Cup (Rapid) na lalaruin sa Saint Louis Chess Club sa Missouri, USA simula bukas.

Hindi naging maganda ang performance ni Cavite-born So sa katatapos na Grand Chess Tour – 2023 sa Saint Louis na ginanap sa parehong lugar kaya nais nitong makabawi upang mapasaya ang kanyang mga tagahanga.

Nakalaan ang $350,000 total prize fund, ang ibang kasali ay sina GM Ian Nepomniachtchi ng Russia, Alireza Firouzja at Maxime Vachier-Lagrave na mga taga-France, Anish Giri ng the Netherlands, Jan Krzysztof Duda ng Poland at Richard Rapport ng Romania at mga host country woodpushers na sina Levon Aronian, Leinier Dominguez at Fabiano Caruana.

Hahamigin ng magkakampeon ang $100,000, masusungkit ng second ang $65,000, habang $48,000, $32,000, $26,000 ang third hanggang fifth placer, ayon sa pagkakasunod.

Hindi naman uuwing luhaan ang mga kasali dahil hanggang 10th ay may makukuhang consolation prize na $32,000 (6th), $18,500 (7th), $16,000 (8th), $13,000 (9th) at P10,500 (10). (Elech Dawa)