Treasure Hunting kampeon sa Cojuangco Memorial Cup

NAPASAYA ng connection ng kabayong si Treasure Hunting ang kanyang mga tagahanga matapos angkinin ang korona sa “Ambassador Eduardo M. Cojuangco, Jr. Memorial Cup” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Dumiskarte sa largahan si class A jockey John Alvin Guce, isinabay muna nito sa unahan si Teasure Hunting kina Civics Class at In The Zone.

Pero nang medyo maluwag na ang daanan ay itinutok na lang ni Guce si Treasure Hunting sa bumabanderang si Civics Class.

Umatras pa sa pang-apat si Treasure Hunting subalit pagsapit ng far turn ay pinakawalan na ni Guce ang winning horse kaya naman malakas ang dating nito pagsapit ng far turn.

Pagkakuha ng unahan ni Treasure Hunting ay sinabayan naman siya ni In The Zone hanggang sa pagsungaw ng rekta ay magkapanabayan ang dalawa.

Tinawag naman ng race caller si Righteous Ruby sa rektahan, nasa tabing balya ito pero hindi na maawat si Treasure Hunting at nanalo na ito ng may apat na kabayong agawat sa pumangalawang si In The Zone.

Inirehistro ni Treasure Hunting ang 2:05.4 minuto sa 2,000-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Den Tan ang P3M premyo. (Elech Dawa)