Super kilig mga faney: Blythe feeling dyosa, hinarana ni Kyle

Kilig na kilig ang mga netizen sa pa-harana ni Kyle Echarri kay Andrea Brillantes, ha!

Swabeng-swabe naman kasi ang pagkanta ni Kyle ng mga OPM love song na ‘Dyosa’, ‘Panaginip’, at ‘Kung Akin Ang Mundo’. Grabe rin ang titig ni Andrea kay Kyle habang kumakanta ito.

“The fact that Andrea is looking at Kyle the whole time habang kumakanta??? Hays grabe lang, hindi ko na alam saan ilalagay ‘yung kilig ko teh,” sabi ni @christinejoy2092.

“Bakit kase hindi na lang kayo?! Pero hopefully kayo ang end game KyleDrea. Naging super fan niyo na ako, feeling teenager uli dahil sa inyo,” chika naman ni @cinwujivian19.

Well, sa ‘Senior High’ nga naganap ang harana na `yon ni Kyle kay Andrea, ha!

Napag-usapan din nina Andrea at Kyle ang pagkaka-develop-an ng kanilang mga karakter sa ‘Senior High’ na sina Sky at Obet.

“Ang dami pang aabangan pero happy naman ako kung saan papunta ‘yung kuwento,” sabi ni Kyle.

“Makikita rin natin na mas nagiging close na sina Obet at Sky at lumalim na ang relasyon nila,” pagsang-ayon naman ni Andrea.

Bongga, di ba? Pero, ‘yun nga, sana nga ay sila na lang. (Dondon Sermino)