Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na hindi aabot sa P700 ang kada kilo ng sibuyas gaya noong nakaraang taon sa ilalim ng kanyang pamumuno.

Sa isinagawang brie¬fing nitong Lunes, nagtanong si House Committee on Agriculture and Food chairperson at Quezon Rep. Mark Enverga kaugnay ng presyo ng sibuyas na biglang tumaas ang presyo noong huling bahagi ng 2022.

Ayon kay Laurel ang presyo ng sibuyas nga¬yon ay P140 kada kilo at ang puting sibuyas ay P110 kada kilo.

Your honor, basically the data coming from DA is being brought up to me everyday. I myself have my own set of data sources from my old life. I confirm that the price of sibuyas pula today is P140, ang sibuyas puti is P110,” sabi ni Laurel.

“I’m closely monitoring this and we will do action para hindi na mangyari yung nangyari noong nakaraang taon,” dagdag pa ni Laurel.

Nagpasalamat naman si Enverga sa ginawang pagtitiyak ni Laurel pero ipinaalala nito ang nangyari noong nakaraang taon. (Billy Begas)