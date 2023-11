Plano ng Senado na pagtibayin ang P5.76 trilyong 2024 General Appropriations Bill (GAB) sa susunod na linggo.

Nitong Lunes, tatapusin ng Senado ang “period of interpellation” para sa mga natitira pang ahensiya na sasalang sa de-liberasyon sa plenaryo para bigyang-daan ang 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) mula November 23-26 kung saan host nga¬yong taon ang Senado.

Ayon kay Senador Sonny Angara, chairman ng Senate Committee on Finance, sa susunod na linggo aaprubahan sa ikalawa at ikatlong pagbasa ang national budget lalo’t “certified as urgent” ito ng pangulo.

“I think the approval on 2nd and 3rd reading next week Monday [November 27],” pahayag ni Angara sa panayam ng mga re-porter.

Sa huling araw ng interpelasyon nitong Lunes, nakasalang ang Commission on Election, Department of National Defense, Department of Tourism, Commission on Audit, Department of Information and Communications Technology (DICT) at iba pang ahensiya.

Bagama’t walang nakikitang kontrobersya sa naturang mga ahensiya dahil naresolba ang isyu ng confi-dential and intelligence fund, sinabi ni Angara na kailangan pa ring busisiin ang pondo ng mga ito. (Dindo Matining)