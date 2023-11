Pilipinas Super League! JT Bulacan tinunaw Alpha Omega, 72-58

KINOLEKTA ng JT Bulacan ang kanilang pangalawang panalo nang pabagsakin ang Alpha Omega, 72-58, sa pagpapatuloy ng Pilipinas Super League (PSL) sa Novadeci Convention Center nitong Sabado ng gabi.

Umalagwa sa second quarter ang Taipan sa mainit na mga kamay ni Regie Tauto-An, na kumana ng 15 points, nang umariba ng 27-13 rally sa first half para kontrolin ang bakbakan.

Nakakuha rin ng solidong suporta si Tauto-An kina Michael Are, na kumana ng 12 points, three rebounds at five assists, at Francisco Tancioco, na nagdagdag ng 10 markers para sa Taipan, na sa kabila ng kakulangan sa rebounds, 39-55, kontra Alpha Omega, ay nakakuha naman ng tulong sa bench scoring, 44-29, para sa pangalawang tagumpay.

Namuno sa Alpha Omega si Charles Callano, na pumoste ng double-double performance na 16 points at 10 rebounds, pero kulang pa rin ito kaya nalasap ng Kings ang unang pagyuko kasunod ng dalawang panalo sa pagsisimula ng torneo. (Abante Sports)