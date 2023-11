Pia kinuwestiyon ang kinita ng Miss U sa online voting

Ang bongga ni Pia Wurtzbach! Kahit super busy ay full support pa rin siya sa naging journey ni Michelle Dee sa katatapos lang na 72nd Miss Universe beauty pageant.

Trending nga sa social media ang pakikipag-chikahan niya online sa friends and followers niya sa kanyang ‘Life Updates with Pia’ habang ginaganap ang Miss Universe 2023 sa El Salvador.

Kuwento ni Pia, nagmamadali siyang umuwi noong Sabado from an event para manood ng prelim at national costume presentation ng Miss U. Alas kuwarto na nga ng umaga ng Linggo ay gising pa rin siya para lang mapanood ang pre-finals show.

Kahit puyat ay maaga pa rin siyang gumising noong Linggo para manood online ng Miss Universe finals at para suportahan din si Michelle. Kahit pa nga may book signing event din siya that day ay nanood muna si Miss Universe 2015 para tutukan na rin ating official candidate.

Pinuri pa niya si Michelle nang lumingon ito sa ibaba at hindi tumingin sa camera, “And before you guys bash that last lingon niya sa baba ay hindi wrong camera…the judges are down there. Marunong si Michelle! She flirts with the camera and the panel!”

Noong una ay halatang happy pa si Pia pero nang hindi na tinawag ang Philippines sa Top 5 ay medyo nag-iba ang timpla ng mood ni Kween P.

Doon na siya nagtanong sa kanyang channel viewers ng, “So whos the fan vote winner? And whos the voice for change winner?”

Sinundan pa ito ni Pia, “I have so many questions. So wait… magkano ang isang vote sa voice for change? 1 usd?”

Marami ang sumagot sa tanong ni Pia. Naka 265,463 votes raw ang nakuha ni Michelle. One US dollar daw ang halaga ng 3 boto para sa ‘Voice for Change’.

Kinukuwestiyon ni Pia kung bakit 12 thousand dollars lang mapupunta sa chosen charity ng winner kung umabot naman sa hundreds of thousands ‘yung nakuhang votes ng mga kandidata?

“Di naman ako part ng org and nobody asked… pero sana percent ng votes mapunta sa charity… like kung 300k yung votes, 50% of it can go to their advocacy… tapos para may incentive lalo mag vote mga tao, may sure slot and top girl sa top 20? Sana pala straight to their advocacy na lang yung pinromote ng girls,” sunod-sunod na komento ni Pia.

Marami ang sumang-ayon sa mga kuda ni Mrs. Jauncey at humakot ng papuri sa social media ang ginawa niyang pagtatanong.

“This girl never stopped being Miss Universe 2015. I really admire this lady. A queen indeed.”

Tinapos ni Pia ang pageant at happy naman siya sa pagkapanalo ni Sheynnis Palacios of Nicaragua. Deserving winner daw ito as Miss Universe 2023.

Samantala, after manood ng pageant ay dumeretso si Pia sa kanyang ‘Queen of the Universe’ book signing sa Gateway Mall, Araneta City.

Ang bongga ni Pia, ha! Sold out ang books na naka-display sa event. Number one rin sa mga bookstore at online shopping apps ang kanyang libro.

Pagdating sa books, winner na winner si Pia, ‘noh?!