Petite kinumpara sa turon ‘saging’ ni Joseph Marco

Kaaliw ang vlog ng komedyanteng si Petite, na nasa Amerika ngayon, kasama sina Vin Abrenica, Aljur Abrenica at Joseph Marco.

Nasa restoran kasi sila sa Texas, at chika niya sa tatlo, lahat daw sa naturang lugar ay malalaki.

“Everything is big here in Texas!” sabi ni Petite.

At sure raw siya, dahil lahat ng mga serving ng pagkain ay malalaki.

At siyempre, pinaglaruan niya ang tatlo, at kinumpara niya sa saging.

Pero, dinaan muna niya sa joke ang lahat.

Tanong niya sa tatlo, na kapag nahulaan ang sagot, ay bibigyan daw niya ng $1,000, ha! Bongga!

Ang tanong niya, ‘What is jogging?’

At siyempre hindi nahulaan ng tatlo ang sagot. Dahil ang ‘jogging’ nga raw ay…

“Ang jogging, pagkain ng junggoy!” sabi ni Petite.

Read: “Ang saging, pagkain ng unggoy!”

Siyempre, naloka ang tatlo, na hindi nasakyan ang joke ni Petite.

At `yun na nga, naisipan ni Petite na ikumpara ang ‘saging’ ng tatlo sa mga klase ng saging.

Si Vin daw ay parang saging na saba.

“Mataba na matigas.”

Si Aljur ay parang green banana na nabibili sa convenient store.

“Saging na hilaw!” biro ni Vin sa utol niya.

“Oo, hilaw. Hahahaha!” sabi ni Petite.

At si Joseph nga raw ay parang turon.

“Una pa lang, matamis, masarap. Turon. At may langka!” patawa-tawang sabi ni Petite.

Anyway, sa tatlo ay tila kay Joseph talaga siya atat na atat. Chika pa niya, bumili raw siya ng ini-endorse na underwear ni Joseph, kahit hindi naman niya sinusuot.

Si Vin daw ay anak niya, na hindi niya pinagnanasaan.

Si Aljur ay parang masarap daw kainuman, tapos yayayain ka, para mag-work out.

Anyway, habang sinusulat ito ay nasa Hawaii na si Petite, ha! Bongga! (Dondon Sermino)