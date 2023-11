Hindi hahayaan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na mapatalsik sa puwesto si Vice President Sara Duterte-Carpio sa pamamagitan ng impeachment.

Sa panayam ng media sa pangulo sa Honolulu, Hawaii, sinabi nitong nakabantay sila sa sitwasyon matapos umugong nitong nakalipas na linggo ang umano’y nilulutong impeachment sa Kamara laban sa pa¬ngalawang Pangulo.

Hindi aniya dapat ma-impeach si VP Sara dahil maayos naman ang kanyang trabaho sa Department of Education.

“Binabantayan naming mabuti because we don’t want her to be impeached, she does not deserve to be impeached so we will make sure that this is something we will pay very close attention,” anang Pangulo.

Hindi na aniya bago ang mga ganitong isyu lalo na at may mga elemento at mga kritikong nais baguhin ang resulta ng ele-ksiyon.

Tiniyak naman ng presidente na nananatiling buo ang UniTeam at mas lalong tumitibay, taliwas sa mga haka-haka na nagka-roon na umano ng lamat ang tambalan ng pangulo at bise presidente.

Binigyang-diin ni Pangulong Marcos na walang nabago sa tambalan nila ni VP Sara at mas lalo aniyang tumibay ito na aniya ay “excellent”.

“On a professional level, nothin¬g but good things to say about the work she has done in the Department of Education,” saad ng pangulo tungkol sa kanyang runningmate noong 2022 national elections.

Naunang inihayag ni ACT Teachers party-list representative France Castro noong nakalipas na linggo na ilang lider ng mga partido politikal sa Kamara ang nag-uusap umano para i-impeach ang bise presidente. (Aileen Taliping/Prince Golez)