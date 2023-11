Inaprubahan ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang pagpapalabas ng karagdagang P3 bilyong pondo para punan ang kakulangan sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situations.

Nilagdaan ng DBM chief ang Special Allotment Release Order at ang kaakibat na Notice of Cash Allocation para sa AICS nitong Nobyembre 16, 2023.

Sabi ni Pangandaman, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na palakasin ang social protection measures para sa mga nangangailangan.

“Alam at naiintindihan po namin na malaking tulong po ang programang ito sa mga kababayan nating nangangailangan,” sa-bi ni Pangandaman.

Sa AICS ng Department of Social Welfare and Development makakukuha ang ayuda para sa medical, libing, transportation, edukasyon, pagkain at iba pang mga ayuda.

Magkakaroon lamang ng pondo sa AICS kung may bago o sobrang koleksyon ang pamahalaan dahil ito ay nasa unprogrammed appropriations ng budget. Sabi ng DBM, may P3 bilyong pondo pa para sa mga unprogrammed appropriations na inilalaan para sa Protective Services for Indivi¬duals and Families in Difficult Circumstances ng DSWD. (Eileen Mencias/Aileen Taliping)