Itinulak ni House Deputy Majority Leade­r at ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo at apat pang kongresista ang isang panukala na magbibigay ng bu-wanang maintenance medication support sa mga mahihirap na senior citizens.

Sa ilalim ng panukalang Monthly Maintenance Medication Support Act (House Bill 9569), magbibigay ang gobyerno ng P1,000 buwanang allowance sa mga mahihirap na senior citizen.

Ang iba pang may-akda ng panukala ay sina ACT-CIS party-list Representa-tives Joce­lyn Tulfo at Edvic Yap, Benguet Rep. Eric Yap at Quezon City Rep. Ralph Tulfo.

“By offering a monthly stipend of P1,000 for maintenance medications, this bill is designed to improve the quali­ty of life of our senior citizens and ease the financial constraints they encounter, makin­g it more feasible for them to access the medications they require. It acknowledges that managing chronic diseases should not be compromised due to economic limitations,” sabi ng mga may-akda ng panukala.

Mayroong 9.2 milyong Pilipino na edad 60 pataas, batay sa 2020 survey ng Philippines Statistics Autho­rity. (Billy Begas/Eralyn Prado)