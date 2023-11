National University Bulldogs nananatili pangil sa PNVF

HINDI nagsasawa sa kanilang natututunan ang heavy title favorite na National University matapos nitong pabagsakin ang Arellano, 25-17, 25-12, 25-16, sa Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Challenge Cup men’s division Lunes sa Rizal Memorial Coliseum sa Manila.

Ipinagpag ng three-time reigning UAAP champions ang nakasagupa na kaunti o walang pagtutol mula sa Chiefs para makuha ang kanilang ikaapat na sunod na panalo sa pinakamaraming laro sa loob lamang ng 60 minuto at pamunuan ang Pool B sa elimination round patungo sa quarterfinals.

Ang NU ay umukit din ng madaling panalo laban sa Rizal Technological University-Basilan, 25-15, 25-17, 25-19, at University of the East-Cherrylume, 25-22, 25-23, 25-20, kasama ang nag-iisang panalo laban sa Pool B second-seed VNS Asereht (3-1), 25-23, 22-25, 25-21, 25-27, 15-6.

Sumama ang Bulldogs sa iba pang kinagiliwang squad na Cignal (4-0) mula sa Pool A, PGJC Navy (4-0) mula sa Pool C at UAAP runner-up University of Santo Tomas (3-0) mula sa Pool D bilang unbeaten at top seeds sa knockout quarterfinals ng torneo na suportado ng Philippine Sports Commission sa pamumuno ni Chairman Richard Bachmann.

Nakumpleto rin ng PGJC Navy ang perpektong slate sa Pool C Linggo ng gabi na may 26-24, 25-16, 22-25, 25-9 panalo laban sa Jose Rizal (2-1), na sa kabila ng pagkatalo ay napanatili ang pwesto nito sa no. 2 na may laro pa para sa ikalawang quarterfinal ticket mula sa grupo.

Natapos ng UE-Cherrylume ang kampanya nito kahit wala na sa karera sa Pool B na may 2-2 record matapos walisin ang RTU-Basilan (0-3), 25-18, 25-16, 25 -19.

Sa iba pang laro, ang Kuya JM-Davao City at Sta. Rosa City ay nakakuha ng malalaking panalo laban sa magkahiwalay na kalaban upang manatili sa pagtatalo sa Pools A at D, ayon sa pagkakasunod, ng 20-team men’s division.

Tinalo ng Davao City ang University of Batangas (2-2), 25-20, 25-19, 25-17, para sa 2-2 record sa Pool A, habang umakyat ang Sta. Rosa sa 1-2 sa Pool D sa pamamagitan ng 25-23, 18-25, 25-20, 25-21 panalo laban sa Tacloban City-EV (0-2) sa Pool D. (Lito Oredo)