Nagkatalo sa Challenge! Kevin Durant, Phoenix tiniris makulit na Utah

NALIGTASAN ng Phoenix Suns ang makulit na Utah Jazz 140-137 sa double overtime Linggo ng gabi.

Mula umpisa ay back-and-forth ang laro, nagkatalo sa dulo nang magtagumpay ang challenge ng Suns sa unang tinawag na foul kay Kevin Durant.

Wala nang oras sa 2OT, pumito ang referee ng foul kay Durant nang sundan ang 24-foot 3-pointer ni Lauri Markkanen.

Pagkatapos ng review, binaligtad ang tawag, ginawang block at nabalewala ang tira ni Markkanen. Kung counted sana, nagtabla at nahatak sa pangatlong extra time ang laro.

Inilista ni Durant ang pangatlo niyang sunod na 30+ game – 39 points, may 8 rebounds at 10 assists pa.

Umayuda ng 26 points, 8 assists si Devin Booker, 20 markers, 6 dimes kay Eric Gordon at 18 points, 12 rebounds kay Jusuf Nurkic.

May tig-2 blocks sina KD, Nurkic at Gordon, 3 kay Nassir Little na nag-ambag ng 10 points off the bench.

Kinapos ang 38 points, 17 rebounds ni Markkanen sa Utah. May 25 points si reserve Talen Horton-Tucker, 22 kay Jordan Clarkson.

May panalo na ang Phoenix sa regulation pero sablay ang game-winner sana ni Booker. (Vladi Eduarte)