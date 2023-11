Musong Castillo hari sa 9th Philippine Sportswriters Association Golf Cup

PUMALO si Musong Castillo ng Philippine Daily Inquirer ng two-under 70 sa under System 36 format para sikwatin ang overall title sa 9th Philippine Sportswriters Association (PSA) Cup na ginanap sa Manila Southwoods Golf and Country Club sa Carmona, Cavite nitong Biyernes.

Nagtala ang assistant sports editor ng PDI na si Castillo ng importanteng birdie sa par-3 No. 16 ng Legends course sapat para makopo ang korona sa pagbabalik ng annual tournament na inorganisa ng Manila Southwoods.

Nakopo ni Jong Arcano ng Inquirer Golf ang Class A crown mula sa 71, habang inungusan ni Jun Engracia si Dodo Catacutan ng Spin.ph para sa second place.

Sa Class B, pinagharian naman ito ni PSA President at The Philippine STAR sports editor Nelson Beltran matapos irehistro ang 81 sa event na suportado ng ICTSI, San Miguel Corporation, Philippine Football Federation, Philippine Airlines, Rain or Shine, NorthPort, Philippine Basketball Association, Premier Volleyball League, Sen. Chiz Escudero, Milo Best Center, Akari, Aces, Shakey’s, Batangas Rep. Eric Buhain at MacBeth.

Inilista ni Dr. Ian Laurel ang 71 para manalo sa sponsors and friends division habang tinalo ni Coco Torre, ang sec-gen ng PFF, si PFF President Nonong Araneta sa second place. (Elech Dawa)