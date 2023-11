Nabigo ang isang transport group na maparalisa ang public transportation sa National Capital Region, ayon sa Metro Manila Development Authority (MMDA).

Sa isang pulong balitaan, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na 66 lamang ang nagamit mula sa 686 sasakyan na inihanda ng gobyerno para magsakay ng pasaherong mai-stran¬ded sa jeepney strike.

“Base sa aming tala, out of 686 vehicles, 66 pa lang ang aming na-deploy at amin pong masasabi na baka normal Monday morning rush hour traffic po lamang ito,” wika ni Artes.

“Siguro naman po may mga personnel ngayon on the field at masasabi nila na sa kanilang pag-iikot ay wala po kayong makikita na na-stranded na pasahero so I can confidently say na hindi po naparalisa ang pampublikong transportasyon ngayong umaga,” giit pa ng MMDA chief.

Aniya, nakatulong din ang pagsuspinde nila sa number coding scheme kaya maliit lang ang na¬ging epekto ng jeepney strike. Tiniyak naman ni Artes na nakahada sila kahit paabutin ng tatlong araw ang tigil-pasada ng Piston na sinimulan nitong Lunes.

Nakipagdayalogo naman si Land Transportation Franchising and Re¬gulatory Board (LTFRB) Chairman Teofilo Guadiz III kay Piston National President Mody Floranda para mapatigil na ang kanilang transport strike.

Doon ay hiniling ni Floranda na ibalik ang limang taong bisa ng prangkisa ng mga jeepney, pagtanggal sa December 31 2023 deadline ng franchise consolidation at pagtanggal sa memo circular para sa paggamit ng Euro 4 na sasakyan

Ayon kay Guadiz, pag-aaralan pa ng ahensiya ang naturang kahilingan pero nagpahiwatig ito na maaaring hindi mapagbigyan ang deadline sa franchise consolidation. (Natalia Antonio)