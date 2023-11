Itinulak ng isang mambabatas ang isang panukala upang maging libre ang pagpapadala ng mga relief goods sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad at inilagay sa ilalim ng state of calamity.

Ayon kay House Deputy Speaker at Las Piñas Rep. Camille Villar maituturing na “humanitarian act” ang paglibre ng freight service ng relief goods upang madala ang mga ito sa mga nasalanta.

“It is utterly challenging for impacted individuals to bounce back from calamities, and the most immediate support that they can get should not go unhampered by freight cost consequences,” sabi ni Villar.

Sa ilalim ng panukalang Free Transportation of Relief Goods Act (House Bill 9345), inaatasan ang Office of the Civil Defense, National Disaster Risk Reduction and Management Council at Department of Transportation, katuwang ang Philippine Postal Corporation, at iba pang freight company, common car-rier, freight forwarder, at iba pang katulad na kompanya upang tukuyin ang mga relief organization na makapagpapadala ng libreng relief goods at iba pangdonasyong gamit sa mga nasalanta. (Billy Be-gas)