Maymay, Edward nagbeso, yakapan

Maraming natuwa sa lumabas na video nina Maymay Entrata at Edward Barber na nagbatian at nagyakapan sa isang event.

At siyempre, may mga fan na gumana ang utak, dahil ngayon nga lang daw nila nakita na ganun sina Maymay at Edward.

May mga nag-wish na sana ay magtuloy-tuloy sila sa ganung sitwasyon. At may mga umasam na sa bandang huli, ang MayWard pa rin ang magkatuluyan.

“After such a long time, ngayon ko lang ulit nakita kayo na ganito kalapit. Hope it will not be the last. I still believe in the power of love, fate and destiny. Who knows someday…someday.”

‘Yun nga lang, agad-agad na binasag ni Maymay ang trip, pantasya na `yon ng mga faney.

“Hello po, una sa lahat, maraming salamat sa suporta niyo sa amin,” chika ni Maymay.

Pero, dahil alam naman natin na may mahal na si Maymay, kaya agad-agad siyang nakiusap na…

“Pero sana po ‘wag niyo na pong lagyan ng malisya at respetuhin po ang mga mahal ko sa buhay.

“Pasensiya at maraming salamat po sa pag-unawa.”

Meaning, ayaw na ni Maymay na maugnay ulit kay Edward, na ayaw na niyang magkaroon ng tulay ang naging samahan nila. Alang-alang sa dyowa niya, ha!

Well, tingin ko naman, hindi masama sa mga fan na mangarap na makita ang mga idolo nila na magkasama sa bandang huli. Remember, sila rin naman ang nag-umpisa nito, di ba? (Dondon Sermino)