Lumulutong na ang mga buto! Terrence Romeo tumatanda na kaya madalas tamaan ng injury

HINDI natapos ni Terrence Romeo ang 93-83 win ng San Miguel Beer kontra Meralco Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

May 22 seconds pa sa second quarter, iika-ikang lumabas si Romeo matapos ang tangkang steal kay Bolts import Suleiman Braimoh, Jr.

Iniinda ng kamador ang tuhod na unang naramdaman sa third quarter ng 117-113 loss sa NLEX noong November 15.

“Against NLEX I think he felt something in the knee niya,” balita ni coach Jorge Gallent pagkatapos ng Meralco game na nagbigay sa SMB ng 1-1 card sa PBA Commissioner’s Cup.

“Now despite of that, Terrence played today. I’m very grateful to him. He still played and then he had that limp in 10 minutes.”

Naka-10 minutes, 19 seconds si Romeo at nagsumite ng 9 points, 1 assist at 1 steal.

“Then sa halftime he just said na he’ll just rest na lang daw because it might become worse,” dagdag ni Gallent.

Paglabas ng dugout, sinabi ni Terrence na ‘yung dati pa rin ang iniinda sa tuhod na nagpagarahe sa kanya ng matagal-tagal.

“Dati pa din, bone bruise,” aniya. “Nagkakaedad na rin tayo pero go-hard kasi ako lagi.”

Manipis na ang lineup ng Beermen, bukod kay Romeo ay nasa injury list din sina Jericho Cruz, Marcio Lassiter, Vic Manuel at Jeron Teng. (Vladi Eduarte)