PARA kay Liza Soberano na lumaki sa Amerika, hindi big deal ang pag-angkas sa motor.

Pero nawindang ito sa mga petmalung komento ng ilang netizen na inintriga na agad ang simpleng bagay na ginawa niya.

Kaya inunahan na ni Liza ang isang netizen nang magtanong ito sa kanya kung sino ang lalaking nagda-drive sa kanya sa Italy.

Isang netizen kasi ang napa-comment sa Instagram post ni Liza, “Who’s that guy???!!”

Agad namang nag-reply si Liza at ipinaliwanag na galing sa rental company ang foreigner kung saan siya nakaangkas.

“Before people jump into conclusions. He’s from the rental company. I couldn’t drive myself because I had no license. But also have ptsd from my accident last year,” paliwanag ni Liza.

Umani naman ng batikos ang tanong na ito at tila binibigyan umano ng malisyang wala sa lugar ang paggala ni Liza.

“Halatang ignorante ka sa pag travel. you can actually hire a driver to tour you around.”

“You don’t owe anyone any explanation. If they want to jump into conclusions then its up to them, especially when they know next to nothing about you. Looking amazing as usual.” pagdepensa naman ng isang fan ng dating Kapamilya star. (Carl Balasa)