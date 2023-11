Kris sinuko na relasyon kay Marc Leviste

Kaaliw si Angeline Quinto, na dinalaw rin niya si Kris Aquino sa Amerika, ha!

At siyempre, kasama niya ang dyowa at anak niya.

At ang bongga nga, dahil tila hinarana ni Angeline si Kris sa mismong kuwarto nito.

O tipong nag-solo show, nag-solo concert si Angeline sa harap ni Krissy. Kitang-kita nga ang saya sa mukha ni Kris habang nakikinig sa pagkanta ni Angeline.

At heto nga ang mensahe ni Kris, na humiling din ng dasal para sa kanyang sister:

“Thank you for visiting me @loveangelinequinto… it’s a great feeling to reminisce. That’s the good thing about the past, you get to choose which memories to bring with you…,” sabi ni Kris.

Well, ang theme song nga ng ‘KrisTV’ ang inawit ni Angeline sa harap ni Kris. At bumalik nga ang masasayang ala-ala kay Kris.

At siyempre, may konting paglilinaw pa rin si Kris tungkol sa relasyon nila ni Vice Governor Mark Leviste. Nilinaw nga niya ang lumabas na artikulo tungkol sa kanila ni Mark.

“It was dated November 9, unfortunately by the time that post came out it was no longer true. A long distance relationship is difficult when undergoing very physically demanding treatments like my methotrexate and my Dupixent.

“But I got my latest blood panel, apart from my very low hemoglobin, all my autoimmune markers are slowly improving. The truth is that I chose to lessen the stressors in my life and put my wellbeing first… on November 3, 2023, I initiated our breakup.

“It was a well thought out decision based on choosing to do what’s best for me now. I’m dealing with so much and my love life isn’t a priority,” sabi ni Kris.

‘Yun nga, hindi raw niya priority ang love life, na tama lang naman, dahil mas dapat talagang pagtuunan ng pansin ang kalusugan niya, ha!

At sa huli nga ay humiling ng dasal si Tetay para sa kanyang kapatid.

“To protect my family’s privacy, please allow me to not give details about something that’s weighing heavily in our hearts (if you can pray for my sisters too, in the way you’re praying for me, sobra-sobra ang pasasalamat ko)…

“Maraming salamat po, against all odds I am slowly getting better and by God’s grace my autoimmune thyroiditis has gone into remission.

“And also because my doctors caught it early enough, my 5th autoimmune, the mixed connective tissue disease which was strongly pointing towards RA (rheumatoid arthritis) or SLE (lupus) in my latest panel seem to not be a present threat.

“From 5, I’m now just battling 3, BUT 1 of them is the main contrabida because it’s life threatening. Thank you for your prayers. God really is listening. #grateful,” saad pa ni Kris.

Anyway, sa chikahan nila ni Angeline ay nasabi niya na isang taon at kalahati pa siya sa Amerika bago siya bumalik ng Pilipinas. Meaning, sa 2025 pa posibleng makita si Kris ng mga fan niya sa Pilipinas.

At sabi nga ni Angeline, handa siyang sumalubong kay Kris at kumanta sa airport pa lang.