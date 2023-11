Jielo Razon, Perpetual Altas ayaw pang isuko ang Bataan

Mga laro Martes: (FilOil EcoOil Arena)

1:30pm — Perpetual vs San Sebastian

3:30pm — Lyceum vs San Beda

SISIKAPIN ng Perpetual Help Altas na manatiling buhay ang kanilang asam na makapasok sa Final Four kaya huhugutan muli nila ng pwersa si Jielo Razon pagharap nila sa San Sebastian College-Recoletos sa NCAA Season 99 men’s basketball competition sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City ngayong Martes.

Tangan ang 9-8 karta, nasa pang-anim na silya ang Altas sa team standings kaya kailangan nilang kalusin ang Stags ngayong ala-1:30 ng hapon upang makausad nang bahagya sa no. 4 spot.

Tinotodo ni Razon ang kanyang lakas para maipanalo ang Perpetual para maging maganda ang paghihiwalay nito sa koponan kaya naman umarangkada ito sa opensa sa kanilang panalo kontra Emilio Aguinaldo College, 86-80, kamakailan.

“Last two games ko na sa elimination round kasi hindi ko na ito mababalikan as my last year eh. Kaya focus ko talaga is i-dedicate ko iyung remaining na laro ko sa Perpetual community, sa Tamayo family,” saad ni Razon.

Tumikada si Razon ng 22 points sa panalo nila sa Generals kaya tiyak na siya pa rin ang magiging pangunahing opensa ng Altas.

Makakatuwang niya sina Jun Roque at Christian Pagaran para sa Perpetual.

Sa panig naman ng Stags na may 5-11 karta, kahit maipanalo pa nila ang dalawang natitirang laro ay ligwak na sila sa semifinals.

Samantala, maghaharap sa pangalawang laro ang Lyceum of the Philippines University (LPU) Pirates at San Beda University (SBU) Red Lions sa alas-3:30 ng hapon.

May kartang 13-4, sigurado na ang Intramuros-based squad sa twice-to-beat advantage sa semis.

Nasa no. 3 spot naman ang Red Lions sakmal ang 10-6 record. (Elech Dawa)