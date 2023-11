Jerwin Ancajas tuloy ensayo pero nagbawas sa sparring

Ayaw magpakakampante ng kampo ni dating long time super flyweight champion Jerwin “Pretty Boy” Ancajas sa naurong na World Boxing Association (WBA) bantamweight bout kontra sa kampeong si Japanese Takuma Inoue kaya tuloy ang paghahanda nito.

Naurong ang laban sana noong Nobyembre 15 ni Ancajas (34-3-2, 23KOs) kasunod ng fractured rib injury kay Inoue, kapatid ni dating undisputed 118-pound champion at kasalukuyang junior featherweight unified champion na si Naoya.

Napagkasunduan nina head trainer at manager Joven Jimenez na bahagyang ibaba ang sparring sessions ng 31-anyos na tubong Panabo, Davao City sa isinasagawang pag-eensayo sa Knucklehead Boxing Gymnasium sa Las Vegas, Nevada.

Ka-sparring nito si dating world challenger Jonas “Zorro” Sultan, maging si Arthur “King Arthur” Villanueva.

“Tuloy-tuloy pa rin ang sparring pero bawas lang muna sa rounds. Adjust lang sa volume at intensity ng training,” pahayag ni Jimenez sa mensahe nito sa Abante Sports.

“Nakakapanghinayang mang na-cancel pero madali naman naming natanggap kasi kasama talaga yan sa laban.”

Bukod kina Sultan at Villanueva, may mangilan-ngilan rin silang mga ka-sparring na itinatapat kay Ancajas na kahalintulad ng estilo ni Inoue, na na idedepensa sa unang pagkakataon ang korona matapos mapanalunan kontra Liborio Solis nitong Abril 8 sa Ariake Arena sa bisa ng unanimous decision

Patungo na sana sa inaasam na ‘peak’ ang kondisyon ni Ancajas matapos ianunsiyo ng promoter na si Hideyuki Ohashi ang kanselasyon.

Nauna nang sinabi ng kampo ni Ancajas na binabantayan nila ang kakayanan at kapasidad ng nakababatang Inoue na kanilang ikinukumpara ang lakas at galaw upang mahanap ang kinakailangang arsenal at solusyon sa laro. (Gerard Arce)