Jane todo emote sa pagmamahal ni RK

May special shoutout ang Kapamilya actress na si Jane Oineza sa dyowa niyang si RK Bagatsing sa naganap na isang event nitong Linggo.

Isa si Jane sa mga kinilala sa naturang event, para sa 22 years niya na pagiging parte ng talent management arm ng ABS-CBN. Sa kanyang speech, pinasalamatan ni Jane si RK dahil sinuportahan siya nito sa mga pagsubok na pinagdaanan niya at tila inalay nga niya ang award kay RK na kanyang ‘best support system’.

“To RK, who not only celebrates my wins with me, but is there to remind me that I can get through all the difficult moments life throws at me. Thank you for being the best support system and for allowing me to grow and for holding my hand through it all,” sey ng bida ng ‘Nag-Aapoy na Damdamin’.

Nagulat at napangiti naman si RK sa special message ni Jane noong ipinakita siya sa camera kaya naghiyawan din ang mga tao sa venue.

Hindi rin nalimutan ni Jane na magbigay ng payo sa mga kapwa niya artista na nagsisimula pa lang sa industriya.

“Ikaw ang gagawa ng sarili mong path, ikaw ang magsusulat ng sarili mong istorya. Nakakapagod, pero hindi susuko. Don’t treat anyone as your competitor because your biggest and hardest competitor is yourself. Kaya patuloy niyo lang mag-aral at paghusayan ang inyong craft. Ang pinaka-importante ay patience, hard work, consistency, and a good attitude,” mensahe ng aktres.

Anyway, magkasama rin sina Jane, RK sa ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ ng Regal Entertainment, na palabas na sa November 29. (Dondon Sermino)