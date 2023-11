‘It’s Your Lucky Day’ sigurado na ang pagbabalik sa ere

Sinuwerte nga ang programang ‘It’s Your Lucky Day’!

Mula nga sa pagiging interim noontime show ay kumpirmado na ang muli nitong pag-ere.

Sa ngayon nga ay naghahanap ang mga naging staff nito noong noontime show pa ito ng mga bagong staff na dadagdag at magiging bahagi ng pagbabalik nito.

Wala pang official announcement mula sa ABS-CBN Entertainment at sa TV station kung saan ito eere kung kailan at anong oras ito mapapanood.

Kahit wala pang official announcement ay ibinihagi naman ng mga host ng programa na sina Luis Manzano at Robi Domingo sa kanilang social media accounts ang mga photos kuha mula sa shoot ng ABS-CBN Christmas ID 2023 kung saan kasama nila ang kanilang ‘It’s Your Lucky Day’ family.

“Hey! Hey! Today’s your Lucky Day,” sey ni Luis sa kanyang caption.

“So this happened,” naman ang nasabi ni Robi.

Nasa nasabing shoot sina Shaina Magdayao, Francine Diaz, Seth Fedelin, Jennica Garcia, Kyle Echarri, Divine Tetay, Long Mejia, at Negi habang wala naman sina Petite, Bianca Umali na isang Kapuso, Melai Cantiveros na may dalawang daily shows, at Andrea Brillantes na may ongoing teleserye.

Pero sa naganap na presscon ng 2023 Metro Manila Film Festival official entry na ‘Broken Hearts Trip’ ay natanong namin ang isa sa cast member nito na si Petite tungkol sa muling pagbabalik ng ‘It’s Your Lucky Day’ at tanging, “Abangan,” lamang ang nasagot niya.

Mukhang positibo naman sa netizens ang pagbabalik nito dahil very entertaining naman talaga ang show, ha!