Itinodo ngunit kulang! Alex Eala kinapos sa korona ng ITF W40 Kyotec tennis

KINAPOS ang 2022 US Open Junior Women champions at 19th Hangzhou Asian Games double bronze medalist na si Alexandra “Alex” Eala sa inaasam na ikalimang propesyunal na korona matapos malasap ang 1-6, 5-7 kabiguan kay world no. 101 Oceane Dodin ng France sa women’s singles ng ITF W40 Kyotec Open sa Petange Club sa Luxembourg, Germany.

Pinilit ng 18-anyos na Globe Ambassador at seeded no. 9 na si Eala na makamit ang inaasam na ikatlong titulo sa singles Lunes ng madaling araw sa Pilipinas subalit kinapos itong mapantayan ang mabibilis na service at matutulis na pakipagpalitan ng palo kontra sa seeded no. 4 na si Dodin.

“Yesterday’s big battle makes my last match of the year a Final!! Last push today here in Petange. See you soon Manila!,” post ng world no. 204 na si Eala na kinumpleto ang kanyang kampanya sa 2023 Pro Tour sa pag-uwi sa ikalawang pwesto sa isang W40 singles event.

Hindi nasagot ni Eala ang pinakawalang 10 service ace ni Dodin habang nagtala ito ng anim na double fault kumpara sa apat ng kalabang French sa laro na inabot ng isang oras at 23 minuto.

Nagawang tumuntong ni Eala sa finals ng ITF W40 Kyotec Open sa pagbigo sa home bet na si Anna-Lena Friedsam, 7-5, 4-6, 6-2, Linggo ng umaga..

Una nang lumapit si Eala sa kanyang pangkalahatang ikalimang korona sa International Tennis Federation (ITF) sa singles at ikatlong titulo ngayong taon matapos na magwagi sa W25 Yecla noong Hunyo at W25 Roehampton noong Agosto.

Ito ang kanyang ikaapat na pagtuntong sa kampeonato sa taong ito kabilang ang huling runner-up finish sa W25 Aldershot, apat na buwan na ang nakakaraan.

Tinalo naman ni Eala sina Jasmijn Gimbrere ng Netherlands, 6-3, 6-2, sa quarterfinal round.

Pinabagsak din niya si Angelina Wirges ng Germany sa unang round, 6-3, 6-2, bago patalsikin ang qualifier na si Johanne Christine Svendsen ng Denmark, 6-3, 6-1.

Sumabak din siya sa doubles ngunit siya at ang Turkish partner na si Zeynep Sonmez ay na-eliminate sa semifinal round.

Nalampasan ni Eala ang kanyang semis exit sa W60 Nantes sa France, dalawang linggo na ang nakararaan. (Lito Oredo)