Itatapat kay Claudine: Juday pinipilit magbalik-teleserye

Noong isang araw ay may kumalat na art card sa social media. May pa-teaser effect ito at may title na, ‘The Queen Is Back’.

Almost half lang ng mukha ng isang aktres ang makikita sa nasabing larawan. Pero sa lips pa lang ay nahulaan na ng netizens kung sino ang tinutukoy na reyna na nasa picture.

Halatang-halata na si Judy Ann Santos ang nasa larawan kaya nag-trending ang nasabing pagbabalik umano ng misis ni Ryan Agoncillo sa TV.

Tsinek namin kung saan nanggaling ang nasabing teaser announcement at hindi namin ito nakita sa anumang official social media and online platforms ng ABS-CBN.

Chika pa ng ilang netizens, mukhang hindi raw ito official at mukhang gawa-gawa lamang ng fans.

Sabik na sabik na talaga ang mga tagahanga ng original Teleserye Queen na muling mapanood ito na umaakting sa telebisyon kaya sila na ang gumagawa ng paraan, manifesting na sila sa pagbabalik-telebisyon ng kanilang idolo.

Huling nagbida ang misis ni Ryan sa seryeng ‘Starla’ na pinalabas noong 2019 at nag-guest din siya sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ the same year.

Nag-guest co-host din si Juday sa ‘Magandang Buhay’ last year.

Ang tanong — naiinggit nga ba ang mga faney ni Juday kay Claudine Barretto na bida sa bagong teleserye ng GMA-7 na ‘Lovers/ Liars’ na collaboration ng Kapuso Network at Regal Entertainment?

Oh well, kung matatandaan, kay Juday unang in-offer ‘yung role na napunta kay Jodi Sta Maria. Ito ‘yung seryeng ‘The Broken Marriage Vow’ na Pinoy adaptation ng Korean series na ‘The World of Married Couple’.

Tinanggihan ito ni Juday dahil ayaw niyang malayo ng matagal sa pamilya at mag-lock-in taping sa Baguio City.

Bongga nga siguro kung magkasabay na napapanood ang teleserye nina Juday at Claudine na sinasabing mahigpit na magkaribal noon.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)