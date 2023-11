Daniel iniwan na ng ibang mga KathNiel fan

Mas lumalaki nga ang balitang hiwalay na si Kathryn Bernardo sa dyowa nitong si Daniel Padilla.

Mas lalo pang nagpatindi sa intriga ay ang pag-unfollow nina Kathryn Bernardo at Andrea Brillantes sa isa’t isa.

Pero ayon sa isang software na nagta-track ng history of activities sa Instagram ay walang ginawang pag-unfollow si Kathryn recently

Sa katunayan nga ay may isa pa itong finollow this month.

Kahit nga wala pang official na pahayag sina Kathryn at Daniel ay hinusgahan na agad ng ilang netizens si Daniel.

Sa katunayan may ilang KathNiel fans ang nag-post sa X (dating Twitter) na tinatapos na nila ang pagiging KathNiel fan at magiging fan na lamang ni Kathryn.

“Now changing my profile. From solid #KathNiel to now a solid #Kathryn.. Thanks Dj @imdanielpadilla for one decade being one of my inspiration… Hope we all find our peace of mind and Im choosing Kath @bernardokath over the issues. Now signing off as Kathniel fan,” post ng isang dating KathNiel fan.

Nakakaloka naman ang ibang fans na iiwanan agad nila si Daniel, eh hindi pa nga nila naririnig ang mga panig nina Kathryn at Daniel tungkol sa isyu.

Samantala, malungkot din ang KathNiel fans na hindi nila nakita ang dalawa nilang idols sa naganap na ‘Star Magical Christmas 2023’ noong Sunday night.

Pero gets naman daw nila kung bakit wala ang dalawa dahil nasa Japan pa si Daniel at hindi naman available si Kathryn.

Well… (Byx Almacen)