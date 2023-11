Ces Molina, Cignal pipitasin Chery

Standings W L

Creamline 7 0

Chery Tiggo 6 1

Choco Mucho 6 1

Cignal 6 2

PLDT 5 3

Petro Gazz 4 4

F2 Logistics 4 4

Akari 4 4

NXLed 3 5

Farm Fresh 1 7

Galeries 0 7

Gerflor 0 8

Mga laro Martes: (PhilSports Arena)

2:00pm — Petro Gazz vs Farm Fresh

4:00pm — Cignal vs Chery Tiggo

6:00pm — Choco Mucho vs F2 Logistics

PAHAHABAIN nina 2023 Invitational Conference MVP Frances Molina at ng Cignal HD Spikers sa anim na sunod ang kanilang ratsada pagsalang kontra mainit ding Chery Tiggo Crossovers sa 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference, Martes, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Patuloy sa matinding opensa ang 5-foot-9 outside spiker mula Nueva Ecija matapos pagbidahan ang panalo ng Cignal kontra F2 Logistics Cargo Movers sa dikdikang fourth set noong nagdaang Huwebes para sa kanilang ikalimang sunod na panalo kasunod ng 22 puntos mula sa 20 atake kasama ang pitong excellent receptions.

Muli ay masusubukan ang husay ng 29-anyos na dating pambato ng San Beda University para makuha ang kanilang ikapitong panalo at mahigitan ang Crossovers sa solo third spot sa tapatang magaganap sa alas-4 ng hapon.

Bago rito ay magsasagupa muna ang Petro Gazz Angels na nais putulin ang four-game losing skid kontra Farm Fresh Foxies sa alas-2.

Masasaksihan sa huling laro ng triple-header ang mataas na lipad ng Choco Mucho Flying Titans laban sa F2 Logistics sa alas-6 ng gabi.

“We all know naman na kapag pumunta kang prepared sa laro, alam mo na iyung gagawin mo along the way. Iyung mga susunod naming games mas importante pa, so kailangan pa naming mas magtrabaho,” pahayag ng multi-titlist spiker na hinirang ding second Best Outside Spiker sa nagdaang kumperensiya.

Aasa rin ang Cignal kina ace playmaker Gel Cayuna, spiker Jovelyn Gonzaga, rookie Vannie Gandler at defenders Ria Meneses, Roselyn Doria at Angela Nunag.(Gerard Arce)