NABINGWIT ng mga estudyante mula sa Batangas State University ang first runner-up placement sa idinaos na PETROBOWL World Championship sa San Antonio, Texas, USA.

Ito ang tactical team na binubuo ng mga Petroleum engineering student na sina Selwyn Medrano, John Carlo Doria, Matin Mohammad, Jairus Klein Magpantay at Ricardo Roguen Punzalan na buong husay na nakipagtunggali sa halos 32 team mula sa iba’t ibang bansa.

Layunin ng kompetisyon na pagsamahin ang mga Petroleum engineering student sa mundo upang ipakita ang kanilang expertise sa global stage.

“Let us give a round of applause to the 1st runner-up of the 2023 PETROBOWL CHAMPIONSHIP COMPETITION! They have displayed unmatched talent and wisdom along this journey, offering an amazing example of what can be accomplished with nothing but tenacity and enthusiasm,” pagbati ng Society of Petroleum Engineers – Batangas State University Student Chapter sa kanilang Facebook post. (Moises Caleon)