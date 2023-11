ISANG cargo ship ng Turkey na may lulan na 12 tripulante ang nawawala habang binabayo ng bagyo ang hilaga-kanlurang bahagi ng karagatan ng bansa noong Linggo.

Ayon sa General Directorate of Maritime Affairs (GDMA), huling nagpadala ng distress signal ang Kafkametler vessel ganap na alas-10:29 nang umaga habang binabagyo ang hilaga-kanlurang bahagi ng Eregli City.

“Our efforts to contact the vessel and its crew have been unsuccessful,” ani GDMA.

Inamin din nito na mahirap matukoy ang lokasyon o magkaroon ng close visual contact sa barko dahil sa masungit na lagay ng panahon.

Aniya, agad silang maglulunsad ng search and rescue operation sa ere at dagat kapag bumuti na ang panahon.

Lulan ng barko ang 12 crew na magdadala ng ferrosilicon mula sa Russiapatungo sa Aliaga sa Turkey.