KUNG inaakala mo na safe ang account mo gamit ang mga password na“123456” at “admin,” aba’y isang malaking HINDI pala ito dahil isang segundo lang af yari na ito sa mga damuhong hacker!

Bilang babala na rin sa mga email at social media user, inilabas ng password manager na NordPass ang annual list ng pinakakaraniwang password na ginagamit sa Pilipinas.

Ang listahan ng NordPass ay mula sa mga independent researcher sa database ng iba’t ibang publicly available source.

Ayon sa kompanya, walang personal na data ang kinuha sa isinagawang pag-aaral.

Sa pagsusuri ng data mula sa 35 bansa at walong iba’t ibang uri ng mga platform, nadiskubre ng kompanya na ang pinakakaraniwang password ay kadalasang mga hilera ng numero.

Nakita sa pagsusuri sa Pilipinas na ang Top 20 most common password sa bansa ay ang mga sumusunod: admin, 123456, 12345678, 123456789, password, 12345, Password, 1234567890, 12345678910, user, smartbro, learning, admin123, P@ssw0rd, greatnews, qwerty123, iloveyou, coffee1234, wisdom at 1234567.

Ayon sa Google, dapat gumawa ng malakas na password para maging ligtas ang online experience.

Dapat anila itong mahaba, at least may 12 character, may upper at lowercase letter, number at symbol at huwag gumamit ng personal information gaya ng birthday o pangalan ng alagang hayop. (Issa Santiago)