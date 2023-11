‘Ayaw ni kumander’: Paolo hindi pinantasya si Jane

Madalas mag-krus ang landas nina Paolo Gumabao at Jane de Leon, ha!

Mula sa ‘Darna’ at heto nga at magkasama na naman sila sa pelikula.

“Boyfriend ni Jane de Leon ang role ko. Sa episode ng ‘Rage’ parang may mga infected, may dumating kasi na meteorite, na may foreign viruses, at iba ang naging effect sa tao.

“Na kapag na-infect ka, ang mangyayari sa iyo ay papatay at papatay ka lang ng mga tao,” kuwento ni Paolo.

Yes, kasama nga si Paolo sa ‘Shake, Rattle & Rolle Extreme’ na prodyus ng Regal Entertainment, at palabas na sa November 29.

Kuwento ni Paolo, pang-second na niya ito sa ‘Shake, Rattle & Roll’ dahil una raw siyang nakasama ay mga sampung taon na ang nakalilipas.

“Nandun ako as a talent. Walang lines. Sa episode na ‘Ahas’ ako nakasama. Ang scene, may nagpa-fashion show, tapos may mga ahas. Isa ako sa mga talent doon,” kuwento ni Paolo.

At dito nga ay bida na siya, at kaeksena pa niya si Jane, ha! At sobrang happy nga raw siya dahil halos napanood nga raw niya ang iba’t ibang episode ng ‘Shake…’

“Palagi kasing bumibili si mommy ng mga CD, o DVD ng movie, kahit noong nakatira pa kami sa abroad. Ang pinaka-memorable na episode sa akin ay ang ‘LRT’ na may monster,” kuwento pa niya.

Anyway, tinanong ko nga si Paolo, kung hindi ba siya nagkagusto kay Jane, lalo na at lagi silang nagkakasama?

“Bilib ako sa kanya. Hanga ako sa pinagdaanan niya. Sa aspect na `yon, hanga ako sa kanya.

“Jane is beautiful. Pero siyempre, if you’re talking about… romantically, nandiyan si kumander, eh!” sabi ni Paolo, na kasama nga ang dyowa sa presscon ng ‘Shake Rattle & Roll Extreme’.

Well… (Dondon Sermino)