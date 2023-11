Ang mga referee, bow!

MAGANDANG araw mga ka-Depensa at ka-Abante sa inyong lahat. Medyo uso na naman ang ubo at trangkaso sa ating bansa dahil sa pabago-bago ng panahon.

Kahit si coach Tim Cone tinamaan ng viral infection kamakailan lang pag-uwi niya galing US. Madami na naman ang naka-face mask sa mga gym o palaruan, kaya medyo nakakabahala sa mga taong may ubo at sipon.

***

Itong nagdaang linggo, sikat na naman ang referees sa UAAP dahil sa mga tawag, halata na merong pinapaboran na team para pumasok sa Final Four, iyan ang paratang ni coach Nash Racela.

Ano ba kadalasan ang laging bilin ng mga matatandang coaches noong araw at laging binabanggit sa sport ng Jai Alai?

“Players should always play above officiating.“

Ibig sabihin, kahit good or bad ang tawagan, maglaro ka lang dapat, huwag pakialam ang trabaho ng referees o officials.

Huwag intindihin ang tawag ng referees, dapat mag-adjust sa tawag kung manipis o makapal ang tawagan.

Hindi nagkukulang ang mga coach sa paalala sa players pagdating sa good and bad habits of playing basketball.

Sa Jai Alai naman, El FALLO DEL JUEZ ES INAPELABLE, the referees decision is final.

Kaso ang nangyayari, ayon sa ating netizens ay pagdating ng fourth quarter ng laro nauuwi sa manipis na tawagan, parang konting kalabit lang foul na agad, kaya nauuwi sa free throw shooting ang laro imbes na magkatalo sa game.

Ang mga key player ng koponan, tatlong fouls agad sa first two quarters, ano’ng ibig sabihin niyan?

Ayaw palaruin ng mga referee.

Halos lahat ng mga college team ay buong taon naghahanda sa laro, physical, psychological at mental.

Itong mga referee siguro maswerte na kung nag-jogging ba o weight training sa isang linggo bago sumalang sa tournament.

Kaya naiintindihan natin kung saan nanggaling si coach Nash. Parang hindi ready sa trabaho itong mga referee sa UAAP.

Lalo na Final Four season na sa NCAA at UAAP men’s basketball.

Kamay na bakal ang dapat pairalin ng mga respective commissioner para magkaroon ng takot ang mga pasaway na referees.

Kung kailangan i-ban o suspendihin ng mahabang panahon ang mga opisyales o referee eh dapat ipatupad.

Hindi pwedeng pinag-uusapan lang ang sitwasyon.

Dapat may hatol na makakapagbigay ng klarong mensahe sa mga referee para maisaayos ang laro sa kolehiyo.

Good luck sa inyo guys!