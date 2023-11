Anak ni Melanie Marquez 1M follower na sa IG

“Uwi ka na!” ang mensahe ni Kylie Padilla kay Michelle Dee.

Habang sinusulat ito, hindi pa rin matanggap ni Kylie ang sa tingin niya ay ‘pagnanakaw’ na naranasan ng kaibigan niya sa El Salvador.

“My Queen! Congratulations. The World knows. And that’s all I have to say,” sabi pa ni Kylie.

Well, dito mo nga masasabi na ibang klaseng kaibigan si Michelle, na ipaglalaban ka talaga hanggang dulo, at base `yon sa pagtatanggol sa kanya ng mga kaibigan niya na tulad ni Kylie, ‘di ba?

Ramdam mong busilak ang puso ni Michelle, na may pagmamahal sa mga tao sa paligid niya. Kasi nga, kung si Michelle ay tanggap na ang naging kapalaran niya, pero ang mga kaibigan niya, patuloy pa rin ang laban.

Sabi nga ni Sugar Mercado na kachika rin ni Michelle, “Walang titigil!”

Anyway, mababasa naman ang magagandang mensahe pa rin para kay Michelle, na para sa kanila, siya pa rin ang reyna.

“Yes, ikaw ang totoong Miss Universe!” ang tila sabay-sabay na sigaw ng mga fan.

Anyway, sa interview kay Michelle, mukhang pupunta muna siya sa Mexico kasama ang ibang kandidata ng Miss Universe. Wala pa lang detalye kung ano ang gagawin nila.

Siyanga pala, biglang doble ang popularidad ni Michelle, ha! Heto nga at tumungtong na sa isang milyon o 1M ang mga follower niya sa Instagram.

At kapantay lang niya ang kinoronahang Miss Universe 2023 na si Shennis Palacios, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)