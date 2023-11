ABOT sa 31 premature na sanggol ang inilikas mula sa Al-Shifa Hospital sa Gaza para makaligtas sa nakaabang panganib dito dulot ng patuloy na pag-atake ng Israel.

Sa tulong ng World Health Organization (WHO) at United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNCA), isinakay sa ambulansiya ng mga tauhan ng Palestinian Red Crescent ang mga sanggol kasama ang tatlong doktor at dalawang nurse para dalhin sa Egypt.

Sinabi ni Mohammed Zaqut, director general ng mga ospital sa Gaza, na nakipag-usap na sila sa Egypt para sa paglipat ng mga sanggol isang araw matapos umanong magbilin ang Israeli Army na lisanin na ang ospital para hindi sila madamay sa kanilang pag-atake sa Hamas group.

Samantala, itinanggi ng Israel na iniutos nila ito dahil hindi maaaring ilipat ang mga pasyente na karamihan ay nasa intensive care unit (ICU) habang nasa incubator ang mga sanggol.