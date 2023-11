Vice Ganda natulala sa pagkalaglag ng Pilipinas

Slight shocked, at medyo tulala, at natahimik si Vice Ganda nang hindi makapasok sa Top 5 si Michelle Marquez Dee, ang representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2023.

Super tutok pa naman si Vice sa Miss Universe. Na maaga pa lang ay gising na siya, tulad ng maraming Pinoy.

At tulad noon, pinapunta niya sa mansion niya ang mga kaibigang beki, at may pakontes nga siya.

Ito nga `yung magsusuot ng kanya-kanyang sash ang mga beki sa mga paborito nilang bansa. At siyempre, may premyo kapag nanalo ka, ha!

Sa simula ay makikita mong halos mapaos na si Vice at mga beki sa katitili, lalo na noong nakapasok na sa Top 20 si Michelle.

At halos magwala ang mga beki noong rumampa na sa swimsuit competition si Michelle, at pumasok na sa Top 10.

Akala mo ay panalo na si Michelle sa reaksyon nila. Todo sigaw, todo sayaw lahat, lalo na si Vice.

Pero `yun nga, naligwak na sa Top 5 si Michelle. At kitang-kitang ang lungkot sa mga mata ni Vice.

Nawalan na rin ng gana si Vice na mag-live pa habang nanoood ng Miss Universe 2023.

“Laglag. But it’s okey, ginalingan naman ni Michelle. Michelle you’re appreciated. Thank you so much for representing the Philippines very well. We love you Miss Universe. We love you Philippines. We love you Michelle!” sabi ni Vice Ganda.

Well…