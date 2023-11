Tara sa GenSan

ISUSULONG ng Manny Pacquiao Chess Association ang isa sa pinakamalaki, kundi man ang pinakamalaking kaganapan sa sport sa bansa, ang MPCA International Chess Tournament sa Dec. 7 14 sa Gen. Santos City.

Ayon sa isa sa mga miyembro ng organizer na si Orly Ortega, gaganapin ang international Open sa Family Country Homes Convention Center sa Dec. 7-12 habang sa Robinsons Place naman ang Tatluhan Team Tournament sa Dec. 13-14.

No Pooling of Prizes ang itinakdang rules and regulations hinggil sa papremyong umaabot sa $35K (P1.9M).

“Sa loob ng 7 araw, GenSan ang magiging sentro ng chess sa mundo sa pagho-host natin ng brilliant minds tournament ,” lahad nitong Sabado ni boxing icon at dating senador Manny Pacquiao, na punong abala nito para sa kanyang ika-45 kaarawan.

Pinasalamatan niya sina Philippine Sports Commission chairman Richard Bachmann, Philippine Olympic Committee president Abraham Tolentino, National Chess Federation of the Philippines chairman,president Prospero Pichay Jr. at Robinsons Place Gensan sa pagsuporta.

Ang indibidwal na kaganapan ay may papremyong $27K (P1.5M) na ang $5K (P227.7K) ay para sa kampeon habang P165K ang taya team event na ang mamamayagpag ay may P75K.

Kasama ring mga organizer sina Jonas Silvano, John Salcedo, Jojo Nalam, Margie Narcilla at Alex Requiz.

Plano rin nilang magtanghal pa ng tatlo o mahigit pang mga internasyonal na paligsahan sa susunod na taon.

“Kami ay tunay na kumbinsido na ang MPCA ay magiging isang tunay na pandaigdigang pagdiriwang ng chess,” hirit pa ni Pacquiao.

Para sa iba pang mga detalye, tumawag o mag-text sa mobile 0967-978-5473.

***

Napakabuti ni Rome, Italy-based Sony Anaklito Guial na binuksan ang kanyang bahay para i-host ang kumpare kong si PH delegation head, coach Arena Grandmaster Almario Marlon Bernardino Jr. sa unang gabi ng huli sa lugar.

Si Sony ay ama ni Aileen kung saan asawa naman ni Aileen ay ang chess player ng Dasmariñas, Cavite na si Alex Gutierrez.

***

Nakatutuwang isipin na nakipagkita rin si Rome-based Clemente Dolor kay Marlon sa Train Station sa Rome bago pumunta sa Montesilvano bilang isa coach din ng PH chess team sa FIDE World Youth Chess Championship sa Montesilvano. Si Dolor na tubong Batangas ay kapitbahay rin dati ni Marlon sa Cubao. Siya ay isa sa magaling na nagtatabas ng pantalon sa Rockers sa Barangay San Martin de Porres na pag aari ng Pamilya ni Kapt. Melecio Advincula.