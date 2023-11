Sigaw ng pageant fans: Steve Harvey, Catriona, Pia pagsamahing hosts sa Miss Universe 2024

Kahit hindi na si Steve Harvey ang host ng Miss Universe, trending at hinahanap siya ng Pinoy sa katatapos lang at most viewed pageant in the universe.

Pinalalabas si Steve ng netizens sa stage para i-announce na winner ang Miss Philippines sa 72nd Miss Universe. Kaloka!

Trending din si Catriona Gray na kahit backstage host lang ay kinabog pa ang tatlong main hosts na sina Olivia Culpo, Jeanie Mai, at Maria Menounos.

Puna pa ng netizens, hindi na raw boring mag-host si Olivia, mas may energy na siya ngayon compared last year, pero halatang umaasa pa rin siya sa teleprompter sa pagbabasa ng kanyang spiels kaya kabog pa rin siya ni Catriona, ‘noh?!

Mas spontaneous at maraming magagandang adlibs si Catriona kaya mas magaling daw ito sa kapwa niya Miss Universe winner na si Olivia.

Kapansin-pansin din na mas marami pang airtime sina Cat at kasama nitong si Zuri Hall.

Sigaw ng beauty enthusiasts and international beauty pageant fanatics, pagsamahin si Miss Universe 2018 Catriona at si Steve next year bilang main hosts ng 73rd Miss Universe na gaganapin sa Mexico.

Mas masaya raw kung isasama rin as main host si Pia Wurztbach. Bongga Steve, Cat at Pia, ha!