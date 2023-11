Sey ni Mrs. Jauncey: Michelle dapat pasok sa Top 5

Hindi kumbinsido si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach na hanggang Top 10 lang ang narating ng Philippine representative na si Michelle Dee sa katatapos lang na Miss Universe beauty pageant.

Sa kanyang X post, bagamat isang achievement na ang mapabilang sa Top 10, iginiit ni Mrs. Jauncey na mas deserve ni Michelle na mapasama sa Top 5.

“Top 10 is Top 10, although I believe @michellemdee deserved to be among the 5 finalists. Nonetheless, Congratulations MMD!!! WE ARE EXTREMELY PROUD!”

Samut saring reaksyon ang sumulpot sa pagkalaglag ni Michelle sa Top 5, gaya nang pagtupad ng isang beki na magpapa-‘bottom’ ito kapag natalo si Michelle.

Ngumangalngal naman ang isa ring pageant fan dahil kailangan niyang ilibre sa buffet ang nakapustahan.

Bigo naman si Vice Ganda na ikampanya si Michelle at hindi umubra ang pagkabaliw nito sa swimsuit performance ng ating representative sa Miss Universe 2023.