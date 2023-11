Sey mo Dominic? Bea, John Lloyd walang kupas magpakilig

Suportado ni John Lloyd Cruz ang pagiging negosyante ni Bea Alonzo.

Ang bongga nga ng tandem nilang dalawa, na kahit ang tagal nilang hindi nagkita, pero noong nag-krus ulit ang landas nila, parang hindi na rin sila mapaghiwalay, ha!

Magkasama sila palagi sa iba’t ibang bonggang event sa buhay ng isa’t isa, at ng mga kaibigan nila na malapit talaga sa puso nila.

Anyway, sa launching ng bagong negosyo ni Bea, dumating nga si Lloydie, at siyempre, kilig na kilig ang mga faney nila, na umaasang mabubuhay ulit sina Popoy at Basha sa harap ng kamera.

Sa mga naglabasan ngang video, maririnig nga ang mga tili, na may kasamang kilig, at ang mga pangalang Popoy, Basha ang binabanggit nila, ha!

Heto nga ang sey nila:

“My ‘One More Chance’ heart is so happy! I love my parents.”

“Ang sarap panoorin nina Bea at John Lloyd, lalo na kapag nakahawak na sa bewang si Lloydie kay Tisay.”

“Ang sarap lang magduda sa kanilang dalawa. Hahahaha.”

“Teka, bakit parang kinikilig si John Lloyd sa tabi ni Bea? Hahahaha!”

Anyway, sumuporta rin sa event na `yon ni Bea sina Dimples Romana, Rica Peralejo, Bea Saw, ang mga Kapuso star like Heart Evangelista, Barbie Forteza, Kyline Alcantara, Rodjun Cruz, Kakai Bautista, Khalil Ramos, at siyempre ang dyowa ni Bea na si Dominic Roque.

Bongga!

(Dondon Sermino)