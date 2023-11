Senshi Spirit pabibo

IBINALANDRA ni Senshi Spirit ang liksi at tulin upang angkinin ang korona sa Marho-Sky Way 3 Trophy Race nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Humarurot siya sa largahan upang hawakan agad ang dalawang kabayong bentahe sa humahabol na Eazacky at nasa terserong si Sir William.

Sa far turn, nasa unahan pa rin siya at mas umabante pa ng tatlong kabayo sa mga nasa likurang sina Bravo, Eazacky at Sir William.

Umalagwa lalo sa unahan si Senshi Spirit na sinakyan ni jockey JT Pabilic, at halos wala nang humahabol na tinawid ang meta na may siyam na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Chrome Bell.

May tiyempo ang nanalong kabayo na 1:23.6 minuto sa 1,400-meter race, tumersero si Late Night Lady at pumang-apat si Bravo.

Boundary agad ang mga kareristang nakataya sa forecast kina Senshi Spirit/Chrome Bell (8/2) dahil nasa P60.00 ang ibinigay na dibidendo para sa P5.00 taya.

(Elech Dawa)