Rob game sa laplapan sa lalaki?

Marami pa raw gustong patunayan si Rob Gomez sa showbiz. Idol nga raw niya ang uncle niyang si Gary Estrada.

Gusto nga raw niyang sundan ang mga yapak ni Gary, na gumawa ng mga drama at action movies.

“I love action films, drama, something like that!” sabi niya.

Kuntento raw siya sa nangyayari sa career niya, lalo na nga ngayong kasama siya sa ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ na palabas na sa November 29.

Ang bongga nga ni Rob, na sunod-sunod ang work niya, ha! Imagine, nag-klik ang tandem nila ni Herlene Budol sa ‘Magandang Dilag’, at heto at kasama rin siya sa ‘Lovers/Liars’ ng GMA-7 at Regal Entertainment.

Wish nga niya na mabigyan pa ulit sila ng project ni Herlene.

“Sana talaga mabigyan pa, o magkaroon ng book 2. May mga supporters kami na nagwi-wish talaga,” sabi ni Rob.

Sa ‘Lovers/Liars’ nga ay sina Michelle Vito at Polo Ravales ang ka-partner niya, ha! Yes, lover nga siya ni Polo, na gumaganap na closet gay.

“Nagulat din ako sa role ko. Nagulat ako na nilagay nila ako sa ganung karakter. I’m up for a challenge naman, pero medyo nagulat lang ako,” sabi ni Rob.

So, keri na ba niyang makipaglaplapan sa kapwa lalaki?

“Mature role ito, pero sa TV naman. So, walang mga pumping scene. Abangan na lang.”

Eh, sa pelikula?

“Baka hindi pa muna. Pag pelikula kasi parang limitless, eh. So, huwag muna! Pero, again, I’m up for a challenge. So, we’ll see.”

Teka, naligawan na ba siya ng bading? Since dyowa naman ng bading ang role niya sa ‘Lovers/Liars’ eh.

“May nag-ask, pero hindi naman niligawan, na with gifts and all that.

“Sa mga messages lang, may mga nagtatanong,” sabi niya.

Hindi ba siya napipikon kapag inaalok ng pera ng mga bading?

“Hindi naman. Pag funny ang mga chat, nagri-reply ako. Pag iba na, wala na!” sabi ni Rob.

Pero sure naman siya na lalaking-lalaki siya, ‘di ba?

“I’m straight! I can say na straight talaga ako!” sabi pa ni Rob.

Anyway, wala raw siyang planong magkadyowa sa ngayon. Mas focus daw muna siya sa pagiging father sa baby niya.

(Dondon Sermino)