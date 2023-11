RNR Series sa Manila

ASAHAN ang isang kapana-panabik na pagdiriwang ng night racing sa isang virtual block-party setting pagsikad ng ASICS Rock ‘N’ Roll Manila Marathon Series at AIA Vitality na nakakuha na ng 9,400 kalahok kahit isang linggo pa bago ang ikalawang edisyon sa Nov. 26 sa Luneta Park.

Sa pag-alis ng paghihigpit dulot ng pandemya, hula ng organizer ang isang malaking pagbabalik sa taong ito sa paghanay sa pinakamalaking serye ng pagpapatakbo sa mundo sa pagsasama-sama sa karerahan, musika at komunidad, at sa pagdiriwang ng ika-451 na anibersaryo ng pagkakatatag ng kabisera ng bansa.

Sinimulan ng IRONMAN Group/Sunrise Events, Inc. ang pagbabalik ng event na mas maaga ngayon na naglalayong bumuo ng kamalayan at matiyak ang isang record na turnout. Ang serye, na nagbibigay atensiyon sa mga live na banda, cheer team at nakakaaliw na water station, ay nangangako ng virtual na block-party sa kapaligiran para sa mga kalahok at manonood.

Habang ginaganap ang serye sa iba’t ibang bansa, ang ASICS RNR MMS ay tumutugon sa pagganap, libangan, pamumuhay at mga mananakbo. Ang kaganapan ay nagtataglay rin ng prestihiyo sa entablado sa mundo, na tumatanggap ng opisyal na sertipikasyon at sukat sa World Athletics at Association of International Marathons and Distance Races (AIMS).

Kinukumpirma ng sertipikasyon na ang mga kursong 5km, 10km, half-marathon (21km) at marathon (42km) ay masusunod sa maayos, ligtas at tumpak na pamantayan. Pinapatunayan din nito ang oras ng karera, nakakatugon sa mga internasyonal na pamantayan para sa pagiging kwalipikado at pagtatakda ng rekord.

Ang pagkilalang ito ay hindi lang nagtataas sa pang-internasyonal na profile ng RNR Manila na nagbibigay-daan din sa mga kalahok na gamitin ang kanilang mga oras ng pagtatapos upang potensyal na maging kwalipikado para sa mga pangunahing marathon sa buong mundo, kabilang ang Tokyo, Berlin, London, New York, Boston at Chicago.

Sa suporta ng nangungunang sporting apparel na ASICS, ang RnR Manila, na itinatanghal alinsunod sa tagline ng Department of Tourism na ‘Love the Philippines’, ay magsisimula sa hatinggabi ng Nov. 26.

Para sa mga detalye at palistahan, bisitahin ang http://www.runrocknroll.com/manila.

Tulad sa unang paglabas, ang RNR Manila Marathon, na una rin sa Southeast Asia, ay magtatampok sa marathon at half-marathon at 10K at 5K na mga kaganapan.

Dahil sa inspirasyon ng inaugural na tagumpay ng pagtatanghal nito, ginagarantiyahan ng IRONMAN Group ang isang mas malaki, mas sumasabog na kaganapan sa taong ito. Sa host city na nag-aalok ng mga kapana-panabik na pagkakataon sa backdrop ng mga landmark at tourist spot, ang RNR Manila Marathon ay nangangako hindi lang ng isang encore kundi isang hindi malilimutang karanasan para sa parehong mga runner at brand.

Samantala, parehong ruta ng karera ang gagamitin sa event na mga sinusuportahan din ng AIA Vitality, Lightwater, Philippine Star, Gatorade, Spotify, Tiktok, Grab, Kumu, Lazada, Shopee at Garmin.

(Lito Oredo)