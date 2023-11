Tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez na hahanapan ng administrasyong Marcos ang ilang daang milyong pisong kakailanganin para sa rehabilitasyon ng mga kalsada, tulay, fish port, at ibang imprastrakturang nasira ng 6.8 magnitude na lindol sa Southern Mindanao nitong nakalipas na Biyernes.

Ito ang paniniyak ni House Deputy Majority Leader for Communications at ACT-CIS Party-list Rep. Erwin Tulfo matapos personal na magtungo sa General Santos City at Sarangani kahapon alinsunod sa direktiba ni Speaker Romualdez na alamin ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol.

“Ang instruction sa atin ni Speaker Romualdez tiyakin na mahahanapan ng pondo ang rehabilitasyon ng mga nasirang lugar at pagkakaloob ng kabuhayan sa mga naapektuhan,” ayon kay Tulfo na agarang nagbigay ng updates kay Speaker Romualdez, nakasama ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. sa katatapos na Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sa Estados Unidos para kumuha ng bagong mamumuhunan sa bansa, kaugnay sa nangyaring lindol.

Nabatid kay Tulfo na inisyal na nakikita ang Quick Response Fund ng Department of Public Works and Highways (DPWH) para pagkunan ng pondo para sa kalamidad.

“Marami talaga ang nasira. Hindi lang mga tulay at kalsada, lumubog rin ang malaking bahagi ng Glan Fish Port. Sa Sarangani pa lang ang initial estimate P200 milyon ang kakailanganin. Hinihintay pa natin ang ibang assessment pati sa General Santos City at Davao Occidental. Ilang daang milyong piso ang kakailanganin natin para sa ating mga kababayan,” ani Tulfo.

Sinabi ni Tulfo na patuloy rin ang ginawang pamamahagi ng Tingog Party-list ng relief goods sa naapektuhang mga residente ng lindol sa General Santos City at Sarangani.

“Mabilis at tuloy-tuloy ang pagtulong ng Tingog Party-list para maramdaman ng mga residente dito na laging nandito ang Kongreso sa pamumuno ni Speaker Romualdez,” pahayag ni Tulfo na nakipagkita kina Sarangani Gov. Rogelio “Ruel” Pacquiao, Glan Mayor Victor James B. Yap Sr., at grupo ni General Santos City Mayor Lorelie Geronimo Pacquiao kaugnay sa mga problemang dulot ng lindol.