MAGPAPAKALAT ng mahigit sa 900 sasakyan ang Philippine National Police (PNP) para sa libreng sakay sa mga pasahero na maapektuhan ng tatlong araw na transport strike ng grupong Piston simula ngayong Lunes, Nobyembre 20.

Ayon kay PNP Public Information Office (PIO) chief Police Col. Jean Fajardo, abot sa 920 sasakyan ang naka-standby para sa iba’t ibang ruta sa bansa bilang tulong sa mga ilalabas na sasakyan ng mga local government unit (LGU) at mga ahensiya ng pamahalaan.

May 9,000 pulis din aniya ang ikakalat sa mga passenger pick-up at drop off point upang magbantay sa mga grupong nagwewelga at mga ayaw lumahok sa transport strike.

“Dun sa ginawa na­ting security deployment, hindi lang sa mga rally points tayo magbabantay, kasama na rin po dyan ‘yung mga transportation hubs na dadagsain kaya nag-deploy tayo ng mga patrol d’yan. Naglagay din tayo para sa traffic assistance. Siyempre ganun din sa mga checkpoint and border patrol na hindi natin aalisin habang mino-monitor po natin ‘yung mga kaganapan sa mass transport strike,” ani Fajardo.

Sa ngayon ay naka-hightened alert ang PNP partikular sa mga lugar kung saan isasasagawa ang mga programa ng kilos protesta.

(Edwin Balasa)