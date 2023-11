PH wagi ng ‘Destination of the Year’ sa TripZilla Awards

Nasungkit ng Pilipinas ang Destination of the Year sa 2023 TripZilla Travel Excellence Awards.

Ginawaran din ng online travel platform ang Tourism Promotions Board (TPB), isang attached agency ng Department of Tourism na namamahala sa marketing at promosyon ng bansa, ang Sustainability Leader of the Year for Asia.

Ayon sa TripZilla mula sa mga puting-buhangin na beach at luntiang kabundukan hanggang sa maringal na mga heritage site, ang Pilipinas ay may malawak na hanay ng mga destinasyon na tumutugon sa bawat kagustuhan sa paglalakbay, mga bisitang babalik para sa higit pa.

Sinabi nito na ang TPB ay nananatiling nangunguna sa Asya sa pangangalaga at pag-iingat ng mga likas na atraksyon sa liwanag ng umuusbong na industriya ng turismo.

Dagdag pa nito, hindi lamang tinitiyak ng Tourism Promotions Board Philippines ang kahabaan ng buhay ng mga likas na kababalaghan, ngunit patuloy din itong nagpapakita ng mga paraan para sa mga dayuhan at lokal na turista na yakapin ang napapanatiling kultura ng paglalakbay, spotlighting attractions at mga karanasan na nagtataguyod sa mahalagang kalakaran sa paglalakbay.

Ngayon sa ika-siyam na taon nito, ang TripZilla Awards ay “pinarangalan ang pinakamahusay na mga tatak sa paglalakbay para sa paghahatid ng pinakamagagandang karanasan at pag-udyok sa industriya sa mas mataas na antas.”

Mahigit isang daang travel brand ang nominado para sa isang award ngayong taon. (Mina Navarro)